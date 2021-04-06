مواعيد عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان في رمضان 2021

مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان في رمضان 2021

يبحث الكثير من محبي الدراما التليفزيونية عن مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان في رمضان 2021 المقرر عرضه بداية من الثلاثاء القادم الموافق 13 أبريل الجاري، بالتزامن مع اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، حيث يعرض على شاشة قناة دي إم سي العامة في تمام الساعة التاسعة مساء أو العاشرة مساء على أن يعرض بعدها بساعتين على قناة دي إم سي دراما وفقا لما هو متبع خلال السنوات الماضية في أعمال محمد رمضان على الشاشة نفسها التي يتواجد عليها للعام الرابع.

أبطال وصناع مسلسل موسى لمحمد رمضان

يشارك في مسلسل موسى من بطولة النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم على رأسهم سمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي وعبير صبرى، ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وفريدة سيف النصر و عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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وتدور الأحداث حول شخصية موسى الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده وهو طفل ويتحمل مسئولية أسرته ويرعى في كنف جده في صعيد مصر وعندما يكبر يقود المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي حتى يرحل إلى القاهرة في رحلة البحث عن شقيقته التي تهرب فيما تموت حبيبته في العمل وينتقل للقاهرة ويصبح من رجال الأعمال ويعمل في الاستيراد والتصدير.

وتدور الأحداث حول شخصية موسى الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده وهو طفل ويتحمل مسئولية أسرته ويرعى في كنف جده في صعيد مصر وعندما يكبر يقود المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي حتى يرحل إلى القاهرة في رحلة البحث عن شقيقته التي تهرب فيما تموت حبيبته في العمل وينتقل للقاهرة ويصبح من رجال الأعمال ويعمل في الاستيراد والتصدير.

نكشف خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان في رمضان 2021 حيث يعد من أهم الأعمال المنتظرة والتي تحظى بنسبة بحث عالية من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة خاصة بعد انتشار البرومو الترويجي للعمل بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.