فيفي عبده تعلن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا: «الموضوع مش هزار»
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:36 م
محمد قدريطباعة
أعلنت الفنانة فيفى عبده، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد أسبوعين من الجرعة الأولى.
وكتبت فيفي على فيديو نشرته على حسابها في "إنستجرام": "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. بس طبعا لسه هفضل محافظة على كل احتياطات الوقاية من كورونا؛ عشان الموضوع مش هزار.. خلوا بالكم من نفسكم واللى حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح ربنا يحمى الجميع وتحيا مصر".
وكتبت فيفي على فيديو نشرته على حسابها في "إنستجرام": "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. بس طبعا لسه هفضل محافظة على كل احتياطات الوقاية من كورونا؛ عشان الموضوع مش هزار.. خلوا بالكم من نفسكم واللى حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح ربنا يحمى الجميع وتحيا مصر".
وكانت فيفي تعرضت على مدار الأشهر الماضية لوعكات صحية كبيرة أسفرت عن إصابتها بشلل مؤقت وعدم خوضها اي تجربة فنية على الإطلاق.