«الشريف»: تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة يقضي على العشوائية

اكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاسثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، أن تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة سيقضي على العشوائية التي كانت موجودة في السابق وسيقضي أيضًا على ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على الاشتراطات البنائية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ومنظومة التراخيص، مؤكدًا خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية مايو المقبل ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من يوليو المقبل.وأضاف "الشريف"، أن هذه الاشتراطات ستحافظ علي صحة المواطنين وحقهم في حياة صحية، وتأتي أيضًا في إطار حرص الدولة المصرية علي توفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة.ولفت النظر إلى أن شروط البناء الجديدة مهمة جدًا، حيث في السابق كان الكل يبني بطريقة عشوائية وبدون انضباط، لذلك تلك الاشتراطات تضع الأمور في نصابها الصحيح، كما أنها ستساهم في تغيير المفهوم العمراني والثقافي لديهم، عن طريق استحداث مفاهيم جديدة تعكس الوجه الحضاري.وأكد "الشريف"، أن تطبيق الاشتراطات الجديدة يأتي في إطار الحرص على البناء وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، ضمن اخطة الدولة المصرية وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة علي أسس التخطيط والجودة العمرانية، وبما يحقق السلامة الانشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة، وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها، وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد علي شبكات البنية التحتية الحالية.