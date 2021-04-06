الاتحاد الأوروبي: اجتماع فيينا يحدد التزامات إيران والعقوبات المرفوعة

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع فيينا سيحدد التزامات إيران والعقوبات التي سترفع عنها، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.وتجتمع في فيينا اليوم الثلاثاء الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي تم التوصّل إليه في العاصمة النمساوية في 2015 بين إيران ومجموعة "5+1 الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا"، التي باتت تسمّى مجموعة "4+1" بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، ويرمي الاجتماع الذي لن يكون سهلا على الإطلاق باعتراف عدد من المشاركين فيه على رأسهم أمريكا، للتمهيد إلى إعادة إحيائه وعودة واشنطن إليه، بالتزامن مع تراجع طهران عن انتهاكاتها.