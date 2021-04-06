رئيس وزراء إيطاليا: نرغب في إعادة العلاقات الثقافية مع ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مسألة المشروعات الثقافية المشترك، كاشفًا عن نية زيادة المنح الإيطالية المقدمة للطلاب الليبيين.وأضاف «دراغي» الذي يجري زيارة إلى العاصمة طرابلس، خلال صحفي مشترك مع الدبيبة: "أن هناك إرادة لإعادة العلاقات الثقافية بين البلدين إلى مستواها قبل سنوات".وتابع أن اختيار ليبيا كوجهته الخارجية الأولى منذ تسميته رئيسًا للحكومة الإيطالية يدل على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.وأشار إلى تمكن الليبيين من تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشوار طويل، وهو ما تقدره روما.ونوه بأن سفارة بلاده "لم تقفل" خلال الفترة الماضية، مردفًا: "نثمن السير بشجاعة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كما حصلنا على تطمينات (في هذا السياق) خلال لقائي رئيس الحكومة".وأكد في معرض حديثه عن ملف الهجرة، أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي ما زالت "أبوابها مفتوحة" أمام المهاجرين.ولفت إلى أن مشكلة ليبيا مع الهجرة، ليست الساحل فقط، ولكن حدودها الجنوبية التي يتدفق منها المهاجرون، مبينًا أنه في النهاية هناك رغبة للعمل المشترك والتعاون للتصدي لكل هذه التحديات.