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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط» يؤكد دعمه لعمل الاتحادات العربية المتخصصة بتونس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:20 م
أبوالغيط
أبوالغيط
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أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعمه المستمر لعمل المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقرًا لها في كل ما من شأنه تنشيط وتطوير أدائها بما يخدم المصالح العربية وبما يساعد في تحقيق الأهداف المنوطة بكل منظمة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقائه مع المدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقرًا لها، وهم: د. محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، د. محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، المهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، د. سالم حامدي الأمين العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، والمهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الأمين العام للجامعة العربية والمدراء العامين للمنظمات حول سبل الارتقاء بالعمل العربي المشترك بشكل عام وفي المجالات التي تختص بها كل منظمة بشكل خاص.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد بدأ أول أمس الأحد زيارة إلى الجمهورية التونسية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في إطار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية في دورتها العادية الـ30.

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