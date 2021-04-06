إيران تتسلم أول شحنة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء، وصول أول شحنة لقاح كورونا من آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات.وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال جهانبور:"وصلت إلى طهران أول شحنة لقاح كورونا في إطار آلية كوفاكس، بتأخير ثلاثة أسابيع عن الموعد المقرر".وأضاف أن هذه الشحنة تتضمن 700 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا أكسفورد" المنتج في كوريا الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.وسيتم حتى نهاية مايو القادم تسلم ثلاثة ملايين و600 ألف جرعة من إجمالي 16 مليونا و800 ألف جرعة من اللقاح المشترى من قبل إيران وفق آلية "كوفاكس".