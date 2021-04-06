قطع المياه 24 ساعة عن 7 مناطق بالشيخ زايد غدًا

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه عن مناطق "المجاورة 4 الحي 13، المجاورتين 1،2 الحي 11، مشروع السليمانية، مشروع سما زايد، مشروع زايد 2000، مشروع بيت الوطن"، اعتبارًا من الساعة 9 صباح غد الأربعاء، وحتى 9 صباح اليوم التالي الخميس، نظرًا لقيام جهاز المدينة بعمل إحلال وتجديد لخط المياه الرئيسي قطر 1400 مم بخط صلب بدلًا من "GRP".وأوضح «فهمي» أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أداء منظومة المياه بالمدينة.وأهاب جهاز مدينة الشيخ زايد بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب لسد الاحتياجات للمناطق المتضررة من قطع المياه خلال فترة العمل.