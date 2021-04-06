تجميد ممتلكات الرئيس الموريتاني السابق ومتهمين بملف فساد

قرر قاضي التحقيق بموريتانيا تجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ومتهمين بملف فساد.وقال محامي الرئيس السابق محمد أشدو، اليوم الثلاثاء، إن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد أبلغهم مساء أمس بتجميد أرصدة موكليهم.ويتعلق الأمر بالرئيس السابق وصهره و11 متهمًا آخرين، من بينهم وزراء سابقون وجه لهم القضاء تهما بـ"غسل الأموال" و"الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"الإضرار بمصالح وممتلكات الدولة".وتبلغ ممتلكات المتهمين نحو 110 ملايين دولار أمريكي، منها 80 مليونًا للرئيس السابق، حسبما أعلنته النيابة العامة الموريتانية.