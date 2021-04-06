باريس تمنح «إير فرانس» 4 مليارات يورو مساعدات لإنقاذها

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" أن الدولة الفرنسية ستمنح مساعدة جديدة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" بمبلغ يصل إلى أربعة مليارات يورو وذلك بعد أن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر.وقال "لومير" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المفوضة الأوروبية المكلفة شئون المنافسة "مارجريت فيستاجر" لتوفير دعم مالي جديد لـ"إير فرانس" وأتى ذلك نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت عدة أسابيع بين باريس والمفوضية الأوروبية التي تسهر على المحافظة على منافسة متوازنة.وتمتلك الدولة الفرنسية 14،3% من شركة "إير فرانس"، وهي مستعدة لتوفير دعم رسمي للشركة التي تأثرت على غرار قطاع الطيران برمته، بأزمة "كوفيد-19"، وخسرت 7،1 مليارات يورو في 2020.يذكر أن تحالف "إير فرانس - كيه إل إم" حصل على مساعدات رسمية ضخمة من باريس ولاهاي زادت على عشرة مليارات يورو بينها سبعة مليارات من القروض المباشرة أو المضمونة من الدولة الفرنسية، لكن مع استمرار الجائحة وعدم اليقين المسيطر، خسر التحالف ثلثي مسافريه وتضاعف دينه تقريبا ليصل إلى 11 مليار يورو.