البورصة تتجاهل الارتفاعات العالمية وتستهل التعاملات بتباين للمؤشرات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من حالة الترقب لما ستسفر عنه الساعات القادمة من عمليات بيع أو شراء، نتيجة الخسائر العاتية التي ألمت بالبورصة خلال تعاملات الأمس، وسط تجاهل تام للارتفاعات التي تشهدها أسواق المال العالمية.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10290 نقطة،وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1946 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 12683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3973 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1862 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2779 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهي سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، أميرالد للاستثمار العقاري.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة، العبوات الطبية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 151 ألف سهم، مليون سهم، 106.1 ألف سهم، على التوالي، وباع المساهم الرئيسي ومجموعة المرتبطة به بالمجموعة المصرية العقارية 1.2 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 10250 سهمًا.فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والمسيج (سبينالكس)، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، البدر للبلاستيك، 500 ألف سهم، 902 ألف سهم، 9373 سهما، 500 ألف سهم، 82100 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، البدر للبلاستيك، 350 ألف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي.كما أعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شراء علي محمود عبداللطيف محجوب 343.1 ألف سهم بسعر 47.928 جنيه بقيمة إجمالية 20.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم من 9.3657% إلى 10.5440%، وأعلنت مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية شراء شركة النسيم للاستيراد 100 ألف سهم لترتفع نسبة مساهمته من 4.81% إلى 5.04%.فيما أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الشركة الأولى لعدد 756.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.02%، شراء الشركة الثانية 110 ألف أسهم خزينة، شراء أسهم الشركة الثالثة 1.6 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.18%، شراء الشركة الرابعة 350 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.66%.