الفن «لهو».. مَن هى ميار الببلاوي التي أثارت الجدل على مواقع التواصل؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هجوم الفنانة نشوى مصطفى على ظهور ميار الببلاوي في عمل فني في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن هاجمت الأخيرة أهل الفن العام الماضي؛ لانشغالهم في تصوير المسلسلات في شهر رمضان باعتباره من «اللهو».وردت «الببلاوي» على «مصطفى، قائلة:"لا تعليق.. ولازم كلنا نفهم اإن محدش بياخد رزق حد وكله بأيد ربنا واحتراما لروح الزاملة اللي بينا والأيام الفضيلة اللي إحنا فينا لا تعليق على كلامك وأتمنالك الهداية".وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن ميار الببلاوي:- ولدت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي في محافظة أسيوط، مصر عام 1975.- درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية.بدأت كفتاة اعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح عملت بشكل مكثف في التليفزيون خاصة المسلسلات العربية.- أول أعمالها التمثيلية عام 1992 فشاركت في مسلسل "الإمام أبو حنيفة النعمان" وفيلم "زوجتي والذئب".-عام 1993 شاركت في مسلسل "سور مجرى العيون"، مسلسل "الوعد الحق"، فيلم "غراميات سايس"، فيلم "صراع الحسناوات" وفيلم "إنذار بالطاعة".- عملت في أفلام الفيديو، وتعمل في برامج المسابقات الدينية.- 1998 شاركت في مسلسل "رد قلبي" الذي كان آخر أعمالها لتقرر بعده الإعتزال وإرتداء الحجاب.- بعد خمس سنوات، وتحديدًا عام 2003، عادت إلى الأضواء وهي لاتزال محتفظة بحجابها وشاركت في مسلسل "المرأة في الإسلام".