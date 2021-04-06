ميار الببلاوى ترد على هجوم نشوى مصطفى
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:41 ص
هاجر رضاطباعة
ردت الفنانة ميار الببلاوي على هجوم الفنانة نشوى مصطفى الذي شنته مؤخرا عليها من خلال منشور انتقدت فيه مشاركتها في أحد الأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان المقبل.
وكتبت "الببلاوي"، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، قائلًة: "أتفاجئت من بعض المتابعين ليا على الفيس بوك بعتولي إسكرينة بكلام منشور من زميلة محترمة بتروج إشاعة معرفش أيه مصدرها ولأن مش متابعاها، للأسف مخدش بالي أنا معرفش هي بتتكلم عن أيه".
وأضافت: "بس أنا لا تعليق ولازم كلنا نفهم أن محدش بياخد رزق حد وكله بأيد ربنا واحتراما لروح الزاملة اللي بينا والأيام الفضيلة اللي إحنا فينا لا تعليق على كلامك واتمنالك الهداية".
يجدر الإشارة إلى أن الفنانة نشوى مصطفى انتقدت ظهور ميار الببلاوي في عمل فني في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن هاجمت الأخيرة أهل الفن العام الماضي لانشغالهم في تصوير المسلسلات في شهر رمضان باعتباره من اللهو.
وكتبت "الببلاوي"، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، قائلًة: "أتفاجئت من بعض المتابعين ليا على الفيس بوك بعتولي إسكرينة بكلام منشور من زميلة محترمة بتروج إشاعة معرفش أيه مصدرها ولأن مش متابعاها، للأسف مخدش بالي أنا معرفش هي بتتكلم عن أيه".
وأضافت: "بس أنا لا تعليق ولازم كلنا نفهم أن محدش بياخد رزق حد وكله بأيد ربنا واحتراما لروح الزاملة اللي بينا والأيام الفضيلة اللي إحنا فينا لا تعليق على كلامك واتمنالك الهداية".
يجدر الإشارة إلى أن الفنانة نشوى مصطفى انتقدت ظهور ميار الببلاوي في عمل فني في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن هاجمت الأخيرة أهل الفن العام الماضي لانشغالهم في تصوير المسلسلات في شهر رمضان باعتباره من اللهو.