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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعرف على مقترح التنسيقية بإعفاء صندوق الوقف الخيرى من «القيمة المضافة»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:12 ص
النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي
إسلام نصير
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وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على التعديل الذى تقدم به المتحدث الرسمي باسم نواب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، على المادة العاشرة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والتي نصت على إعفاء مشروعات صندوق الوقف الخيري من ضريبة القيمة المضافة الخاصة.

ونص التعديل الذي تقدم به النائب أكمل نجاتي، على أن "تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه".

كما نص التعديل الذي قدمه النائب على أن "تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للقواعد المحددة قانوًنا، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه".

وبرر عضو تنسيقية "شباب الأحزاب والسياسيين" إدراجه للتعديل؛ لاقتصار الصياغة التى أعدتها اللجنة على إعفاء أموال الصندوق وعوائده دون إعفاء مشترياته أو مدخلاته أو مشروعاته التى سيقيمها لاستثمار عوائده، وطبقا لنص المادة 29 من قانون 67 لسنة 2006 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأيضا لتوحيد المصطلحات التشريعة فى القوانين المتشابهة والاستناد إلى النص الوارد فى الإعفاء الصادر بالقانون 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتعديلاته.

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ممثل الحكومة الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، استجاب لمقترح التنسيقية، مؤكدا أن المقترح يتوافق مع سياسات وزارة المالية بدعم الصناديق الممثالة.
النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

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