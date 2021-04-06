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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:25 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٦-٤-٢٠٢١، وتمثل مواقيت القطارات أهمية للقارىء المصرى على جوجل، بشكل يومي، وتعد القطارات إحدى أهم وسائل المواصلات بالنسبة للمواطنين المصريين يوميا، لأنها وسيلة سهلة للتنقل بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٦-٤-٢٠٢١

نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن مواقيت القطارات سواء في الوجة القبلي أو الوجة البحرية، كما هو موضح بالأتي:

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

- قطار رقم 980 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.

- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12 ظهرًا.

- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرًا.

- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 4 مساءً.

- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:15 مساءً.

- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:30 مساءً.

- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 5:35 مساءً.

مواعيد قطارات الوجة البحري اليوم

- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 5 صباحًا.

- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6 صباحًا.

- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.

- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

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