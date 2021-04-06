مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-4-2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:25 ص
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٦-٤-٢٠٢١، وتمثل مواقيت القطارات أهمية للقارىء المصرى على جوجل، بشكل يومي، وتعد القطارات إحدى أهم وسائل المواصلات بالنسبة للمواطنين المصريين يوميا، لأنها وسيلة سهلة للتنقل بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10 صباحًا.
- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12 ظهرًا.
- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرًا.
- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرًا.
- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 4 مساءً.
- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:15 مساءً.
- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:30 مساءً.
- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 5:35 مساءً.
- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6 صباحًا.
- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.
- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.
- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.
- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.
- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.
مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٦-٤-٢٠٢١نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن مواقيت القطارات سواء في الوجة القبلي أو الوجة البحرية، كما هو موضح بالأتي:
مواعيد قطارات الصعيد اليوم- قطار رقم 980 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.
- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10 صباحًا.
- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12 ظهرًا.
- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرًا.
- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرًا.
- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 4 مساءً.
- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:15 مساءً.
- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:30 مساءً.
- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 5:35 مساءً.
مواعيد قطارات الوجة البحري اليوم- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 5 صباحًا.
- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6 صباحًا.
- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.
- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.
- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.
- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.
- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.