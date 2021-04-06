مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-4-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٦-٤-٢٠٢١

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

مواعيد قطارات الوجة البحري اليوم

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٦-٤-٢٠٢١، وتمثل مواقيت القطارات أهمية للقارىء المصرى على جوجل، بشكل يومي، وتعد القطارات إحدى أهم وسائل المواصلات بالنسبة للمواطنين المصريين يوميا، لأنها وسيلة سهلة للتنقل بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن مواقيت القطارات سواء في الوجة القبلي أو الوجة البحرية، كما هو موضح بالأتي:- قطار رقم 980 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10 صباحًا.- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12 ظهرًا.- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرًا.- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرًا.- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 4 مساءً.- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:15 مساءً.- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:30 مساءً.- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 5:35 مساءً.- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 5 صباحًا.- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6 صباحًا.- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.