الشركة المتحدة تطلق الإعلان الرسمي لمسلسل «القاهرة كابول» (فيديو)

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لمسلسل القاهرة كابول من بطولة النجم طارق لطفي المقرر عرضه هلال الموسم الرمضاني.وظهر تكوين الجماعات الإرهابية ويقدم الفنان طارق لطفي دور الخليفة في العمل المقرر عرضه عبر قنوات الحياة وسي بي سي.يشارك في بطولة "القاهرة كابول عدد كبير من الفنانين والفنانات، بينهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، شيرين،نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان أحمد رزق."القاهرة كابول"،من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبدالرحيم كمال، والإخراج لحسام على، الذي يتعاون لأول مرة مع المؤلف.