قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 14 فلسطينيًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وجنين ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.