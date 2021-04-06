رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-4-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:10 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الكويتية اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سيطر حالة من الاستقرار عليى سعر الدينار الكويتي اليوم خلال تداوله في السوق المحلي اليوم بقطاع كبير من البنوك والمصارف العربية والاجنبية، أمام نظيره المصري، إذ بلغ أعلى سعر عملة الكويتية اليوم الثلاثاء 52.21 جنيه، فيما بلغت أدني سعر صرف للدينار الكويتي عند مستوى 51.88 جنيه. 

وفي التقرير التالي نستعرض لكم في سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وأظهرت المؤشرات الصباحية لسعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التداولات الصباحية اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل للشراء في بنك التعمير والإسكان 52.30 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.21 جنيه وللبيع 48.89، كما انخفض سعر الدينار اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 21.14 جنيه وللبيع 48.55، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.14 جنيه وللبيع 51.81.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-4-2021

وفي بنك القاهرة ارتفع سعر صرف العملة الكويتة اليوم ليسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 52.14 جنيه وللبيع 51.81، وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع الدينار ليسجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 47.76، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 54.60 جنيه وللبيع 49.58، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.14 جنيه وللبيع48.57.

سعر الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية

وعلى مستوى السووق العالمي، فقد شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره اليوم أمام الدينار الكويتي ليسجل0.302 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 0.355 دينار.

وفي المقابل انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملة الكويتية ليسجل عند مستوى 0.417 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.320 دينار والين الياباني عند مستوى 0.003 دينار، وذلك وفقًا لآخر التحديثات في بنك الكويت المركزي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتى الثلاثاء بالدورى الممتاز


الصور

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتى الثلاثاء بالدورى الممتاز

قائد وست هام: سنقاتل حتى النهاية للوصول إلى دورى أبطال أوروبا

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم