سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-4-2021 فى البنوك المصرية



وفي التقرير التالي نستعرض لكم في سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.





وأظهرت المؤشرات الصباحية لسعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التداولات الصباحية اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل للشراء في بنك التعمير والإسكان 52.30 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.21 جنيه وللبيع 48.89، كما انخفض سعر الدينار اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 21.14 جنيه وللبيع 48.55، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.14 جنيه وللبيع 51.81.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-4-2021 وفي بنك القاهرة ارتفع سعر صرف العملة الكويتة اليوم ليسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 52.14 جنيه وللبيع 51.81، وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع الدينار ليسجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 47.76، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 54.60 جنيه وللبيع 49.58، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.14 جنيه وللبيع48.57.



سعر الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية وعلى مستوى السووق العالمي، فقد شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره اليوم أمام الدينار الكويتي ليسجل0.302 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 0.355 دينار.



وفي المقابل انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملة الكويتية ليسجل عند مستوى 0.417 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.320 دينار والين الياباني عند مستوى 0.003 دينار، وذلك وفقًا لآخر التحديثات في بنك الكويت المركزي.