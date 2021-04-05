سفينة شحن هولندية تصدر نداء استغاثة قبالة سواحل النرويج

اضطرت سفينة شحن هولندية لإطلاق نداء استغاثة، اليوم الإثنين، بعد تعرضها لطقس سيئ قبالة سواحل النرويج.وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية نقلًا عن شركة "أماسوس للشحن"، أنه تم نقل ثمانية من أفراد الطاقم البالغ عددهم 12 شخصا جوًا إلى بلدة أليسوند كإجراء احترازي.وقد تحركت شحنة السفينة "ايمسلفت هيندريكا"، مما تسبب في انحراف السفينة، إلا أن السفينة التي يبلغ طولها 112 مترا استقرت الآن بعد تعديل موضع الشحنة.وقال متحدث باسم الشركة: "ننتظر الآن طقسا أفضل"، لكي تتمكن السفينة التي تم بناؤها عام 2015 من الوصول إلى ميناء قريب.