جونسون يعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الأسبوع المقبل

أصدر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قرارًا يقضى بتخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا في البلاد.وقال جونسون في مؤتمر صحفي اليوم: إنه سيتم إعادة فتح المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل.وتابع جونسون: "مستمرون في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، محددًا يوم 12 أبريل لإعادة فتح جميع المحال والمطاعم والمقاهي في البلاد".وأكد جونسون أن بريطانيا تمكنت من تجاوز جميع الاختبارات بشكل كافٍ للمضي قدمًا في تخفيف القيود، مما يعني أن سكان البلاد سيكونون قادرين على التوجه إلى المطاعم والمقاهي في الهواء الطلق، والمتاجر غير الأساسية، والصالات الرياضية ومصففي الشعر.وشدد جونسون على أن جهود البلاد حتى الان تؤتي ثماره، لافتًا إلى أنه سيكون من بين أولئك الذين يتوجهون إلى الحانات عندما يتم تخفيف القيود في 12 أبريل.