هزتان أرضيتان تضربان لوس أنجلوس

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4 و3.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية دون ورود أنباء حول وقوع إصابات.وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، نقلا عن مركز البحث الجيولوجي الأمريكي، أن الهزة الأولى كانت بقوة 3.3 درجات وضربت بالقرب من منطقة أنجل وود، وبعدها بنصف ساعة ضربت هزة أخرى بقوة أربع درجات المنطقة نفسها وشعر بها السكان في جنوب كاليفورنيا، وكان مركزها عند تقاطع شارعي برايري ووسينشوري، وعلى عمق 12 ميلا تحت الأرض.وتبع الهزتان العديد من الهزات الارتدادية الصغيرة في منطقتي أنجل وود وليندوكس ولم يعلن عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.