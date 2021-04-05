ارتفاع إصابات ووفيات كورونا بمناطق قسد في شمال وشرق سوريا

سجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الخاضعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الإثنين، أعلى معدل وفيات وإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في البيان: إنه تم تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في مناطق شمال وشرق البلاد إلى 10813 حالة، من بينها 396 حالة وفاة، و1334 حالة شفاء.كانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لـقوات سورية الديمقراطية (قسد) قد اصدرت بيانا أول أمس السبت جاء فيها: "نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثالثة في مناطق شمال وشرق سورية، يفرض حظر التجوال الجزئي في كل مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى 12 من الشهر الجاري، ويمنع منعًا باتًّا كل التجمعات (الأفراح، خيم العزاء، الاجتماعات، الصلاة في دور العبادة، وكل التجمعات الأخرى).