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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

6423 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:01 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الإثنين، أن 39 عراقيًا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الكلي للوفيات في أرجاء البلاد إلى 14 ألفًا و502.

وأوضح بيان للوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 6423، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 879 ألفًا و991.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5664 حالة شفاء جديدة من المصابين بالمرض، ليرتفع العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء في العراق إلى 784 ألفًا و199 حالة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية أجرت خلال الساعات الماضية 41 ألفًا و422 فحصًا مختبريًا للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمواطنين الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و238 ألفًا و853.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بلغ 10964، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح حتى الآن إلى 103 آلاف و6 أشخاص.

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