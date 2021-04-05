وزير الخارجية اليونانى يبحث مع نظيره الصربى العلاقات بين البلدين

ألتقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش في العاصمة الصربية بلجراد.وقالت وزارة الخارجية اليونانية- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "توتير": إن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية بين اليونان وصربيا والتطورات في غرب البلقان وعملية انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن يعقد ديندياس بعد ذلك اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه في صربيا وقبرص، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بشكل أساسي على التعاون في مجال الطاقة والنقل.وسيلتقي ديندياس يوم الأربعاء المقبل مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس البرلمان إيفيكا داتشيتش، والبطريرك بورفيريج، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية.