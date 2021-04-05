«الإحصاء»: 12.3 مليون فدان إجمالي المحاصيل الحقلية.. ومحافظات الدلتا تتصدر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى مساحات المحاصيل الحقلية بلغت 12.3 مليون فدان بإنتاجية قدرها 118.4 مليون طن خلال عام 2018-2019.وأشار تقرير الإحصاء، إلى تصدر محافظات الدلتا أعلى محافظة الجمهورية فى مساحات وإنتاجية المحاصيل الحقلية، حيث جاءت فى المقدمة محافظة الشرقية بمساحة 1.3 مليون فدان بانتاجية 1.2 مليون طن، يليها محافظة الدقهلية بمساحة 1.1 مليون طن بانتاجية 8.9 مليون طن، ثم محافظة البحيرة بمساحة 1.1 مليون فدان بانتاجية 9.6 مليون طن، كفر الشيخ 970.9 ألف فدان بانتاجية 10.3 مليون طن.بينما تذيلت القائمة محافظات البحر الأحمر بمساحة 522 فدان بانتاجية 312 طن، شمال سيناء 589 فدان بانتاجية 1.2 ألف طن، القاهرة 772 فدان بانتاجية 4.9 ألف طن.