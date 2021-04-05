اجتماع مرتقب بين باسيل والحريرى فى الإليزيه

أفادت مصادر مطلعة، بأن المسئولين في ​لبنان​ تبلغوا بأن رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ سيغادر غدًا الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية ​باريس.وأشارت قناة "الجديد" نقلًا عن تلك المصادر، إلى أن​ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيلتقى باسيل الأربعاء.وأفادت معلومات متداولة في ​الإليزيه​ لقناة الجديد عن إمكانية الجمع بين باسيل ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لتخطي العراقيل وهناك بحث في إمكانية أن يكون هناك موفد من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى العاصمة الفرنسية أيضا.