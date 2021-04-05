اجتماع مرتقب بين باسيل والحريرى فى الإليزيه
الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:18 م
مروة عنبرطباعة
أفادت مصادر مطلعة، بأن المسئولين في لبنان تبلغوا بأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيغادر غدًا الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت قناة "الجديد" نقلًا عن تلك المصادر، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقى باسيل الأربعاء.
وأفادت معلومات متداولة في الإليزيه لقناة الجديد عن إمكانية الجمع بين باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتخطي العراقيل وهناك بحث في إمكانية أن يكون هناك موفد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى العاصمة الفرنسية أيضا.
وأشارت قناة "الجديد" نقلًا عن تلك المصادر، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقى باسيل الأربعاء.
وأفادت معلومات متداولة في الإليزيه لقناة الجديد عن إمكانية الجمع بين باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتخطي العراقيل وهناك بحث في إمكانية أن يكون هناك موفد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى العاصمة الفرنسية أيضا.