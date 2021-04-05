السعودية تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 393 ألفًا و377 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 489 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 380 ألفًا و305 حالات.كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.704 حالة منذ بداية الجائحة.