3 آلاف و712 إصابة بكورونا فى إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية تسجيل 3 آلاف و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد- وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" اليوم الإثنين- أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ مليونًا و537 ألفًا و967 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالمرض 41 ألفًا و815 حالة وفاة.وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا إلى مليون و381 ألفًا و677 شخصًا، فيما لا تزال هناك 114 ألفًا و475 حالة نشطة.يُذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.