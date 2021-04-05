تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

اقرأ أيضًا:

كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

تاريخ إنشاء إذاعة الشرق الأوسط

وبدأت إذاعة الشرق الأوسط بثها في 30 مايو عام 1964 "كمحطة إعلانية" لها طابعها وأسلوبها المميزان بين سائر الخدمات الإذاعية، وهي تتوخى جذب أكبر عدد من المستمعين والمعلنين في منطقة الشرق الأوسط ضمانًا لتحقيق الهدف من إنشائها وهو (تحقيق دخل من العملات الأجنبية والمحلية عن طريق الإعلان وحتى لا تترك الميدان خاليا أمام المحطات الإعلانية الأخرى التي يصل إرسالها إلي المنطقة)، توالت زيادة ساعات الإرسال حتى وصلت إلى 24 ساعة في رمضان (1416 هـ – 1996).ونتيجة لعمليات التطوير المستمر التي شهدتها إذاعة الشرق الأوسط منذ إنشائها وحتى الآن ومواكبتها لكافة الأحداث على المستويات الوطنية والقومية والعالمية، وأخذها بأحدث الأساليب الإعلامية والفنية، فقد استطاعت أن تقفز بعدد الإعلانات ودخلها إلي أرقام كبيرة يضاف إليها ما تم ويتم تسويقه من البرامج والمسلسلات مما زاد في دخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من العملات المحلية والأجنبية.