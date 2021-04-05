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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:26 م
الراديو
الراديو
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يبحث الكثير من محبي الاستماع إلى الراديو عن تردد إذاعة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل عن تردد اذاعة الشرق الاوسط.

وتوفر "الدستور" لقرائها تردد اذاعة الشرق الاوسط من خلال ذلك الموضوع و خطة بث الإذاعة.

تردد اذاعة الشرق الاوسط

تردد اذاعة الشرق الاوسط في القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية 89.5 FM، وتبث الإذاعة الان على النايل سات بتردد 11766 H أفقي.

وقد حصلت إذاعة الشرق الأوسط على 3 موجات جديدة FM إلي جانب موجتها 77.4 AM، وهى في القاهرة الكبرى 89.5، وفي المحلة الكبرى 96.3 وفي الغردقة 105.3، مما يتيح لها مزيدًا من الانتشار وجذب المعلنين والمستمعين، يُذكر أن إذاعة الشرق الأوسط كانت تعاني من مشاكل في الإرسال في الفترات الماضية.

برامج اذاعة الشرق الاوسط

- حكاية حب والتي ترصد مسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وذلك الجمعة من كل أسبوع من 9 إلى 10 مساءا.

- يلا شعبي وهي فترة مفتوحة تذاع الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9 صباحا.

- الشارع الغربي وهي فترة مفتوحة تبث من خلالها الأغاني الأجنبية من الساعة 7 إلى 8 مساءا

- برنامج ستات وبس وهو برنامج نسائي يبث يوميا من 1 إلى 2 الظهر تقديم الإذاعية عبير الجميل.

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تاريخ إنشاء إذاعة الشرق الأوسط

وبدأت إذاعة الشرق الأوسط بثها في 30 مايو عام 1964 "كمحطة إعلانية" لها طابعها وأسلوبها المميزان بين سائر الخدمات الإذاعية، وهي تتوخى جذب أكبر عدد من المستمعين والمعلنين في منطقة الشرق الأوسط ضمانًا لتحقيق الهدف من إنشائها وهو (تحقيق دخل من العملات الأجنبية والمحلية عن طريق الإعلان وحتى لا تترك الميدان خاليا أمام المحطات الإعلانية الأخرى التي يصل إرسالها إلي المنطقة)، توالت زيادة ساعات الإرسال حتى وصلت إلى 24 ساعة في رمضان (1416 هـ – 1996).

ونتيجة لعمليات التطوير المستمر التي شهدتها إذاعة الشرق الأوسط منذ إنشائها وحتى الآن ومواكبتها لكافة الأحداث على المستويات الوطنية والقومية والعالمية، وأخذها بأحدث الأساليب الإعلامية والفنية، فقد استطاعت أن تقفز بعدد الإعلانات ودخلها إلي أرقام كبيرة يضاف إليها ما تم ويتم تسويقه من البرامج والمسلسلات مما زاد في دخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من العملات المحلية والأجنبية.

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