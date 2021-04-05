خالد بيومي ينتهي من تصوير كليب «بالخير هليت»

انتهي الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بالخير هليت"، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.ومن المنتظر عرض الأغنية علي القنوات الفضائية والسوشيال ميديا خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات وألحان الدكتور نشأت سامي وتوزيع الفنان أحمد إبراهيم، وإنتاج شركه Location Media مهندس عمرو الجوهري & مونتاج محمود فتحي إخراج محمد يوسف، الإشراف العام أحمد الجوهري.واعتمدت فكرة تصوير الكليب على البساطة في أجواء روحانية ريفية وتم تصويره في إحدى قرى محافظة الشرقية، واستعان المخرج بأطفال القرية وكبرى العائلات في التصوير، ما أضفى على الكليب جو من البهجة والسرور، حيث تفاعل الأهالي والأطفال مع الأغنية دون تكلف وهو ما انعكس على صورة الكليب.