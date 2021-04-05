انصرف قبل استدعاء الشهود .. ماذا فعل نتنياهو في محاكمته اليوم؟

بعد عام وأربعة أشهر من تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بدأ الجزء الرئيسي من محاكمته صباح اليوم (الإثنين) - وهي مرحلة تعرف باسم مرحلة الإثبات، بحضور شهود الإدعاء في القضايا المعروفة إعلامياً باسم القضايا 1000 و 2000 و 4000 .من المقرر أن يقدم الشهود شهاداتهم في المحكمة ثلاث مرات أسبوعياً، وأول من يفعل ذلك صباح اليوم هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة واللا، إيلان يشوا، وهو الشاهد الرئيسي في قضية 4000، والذي يُتوقع تقديم شهادته. ليتم توزيعها على عدة جلسات استماع.ظهر نتنياهو أمام محكمة منطقة القدس في شارع صلاح الدين، على بعد كيلومتر ونصف فقط من منزله، ثم افتتحت المحاكمة من قبل المدعي العام في المحاكمة، ونائبة المدعي العام ليات بن آري، التي اتهمت نتنياهو بمحاولة "التجارة" في سلطته الحكومية.وجاء "نتنياهو"، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده، إلى محكمة في القدس مرتديا حلة داكنة اللون وواضعا كمامة سوداء ووقف يتحاور بهدوء مع المحامين في حين نظم أنصاره ومنتقدوه مظاهرات صاخبة خارج المحكمة.وانصرف نتنياهو من قاعة المحكمة قبل استدعاء الشاهد الأول للإدلاء بشهادته.وقالت ليات بن أري ممثلة الادعاء في استعراضها لما يطلق عليها "ملف 4000" الذي يتعلق بعلاقة رئيس الوزراء بأصحاب مواقع إخبارية "العلاقة بين نتنياهو والمدعى عليهم أصبحت عملة، شيء يمكن تداوله".وهذه أول محاكمة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة. ووصف نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، نفسه بأنه ضحية عملية ملاحقة ذات دوافع سياسية.