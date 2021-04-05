التحقيق في اتهام ابنة الفنان محمد فريد لفتاة بانتحال شخصيتها

تجرى النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقا فى البلاغ المقدم من ناهد محمد ابنة الفنان محمد فريد، للمحامي العام لنيابات أكتوبر، اتهمت فيه فتاة بانتحال شخصيتها وادعائها أنها ابنة الفنان.وكان المحامي شعبان سعيد، قد قدم بلاغ قيد برقم 294 سنة 2021، للمحامي العام لنيابات أكتوبر، وكيلًا عن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وناهد محمد فريد، وجاء فيه أن الفتاة منتحلة شخصية موكلته، نشرت أخبار كاذبة عن مرض الفنان من أجل جني المال من وراء ذلك.وأرفق في البلاغ المقدم صورة ضوئية من المنشورات التي روجتها المدعى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن أخبار ومعلومات كاذبة عن الحالة الصحية للفنان، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المسؤول للمحاكمة الجنائية.