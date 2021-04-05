القبض على عصابة لتزوير البطاقات الشخصية وعقود الزواج في النزهة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لقيامهم بتزوير البطاقات الشخصية وعقود الزواج والطلاق بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.وكانت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، قد نجحت عقب تقنين الإجراءات في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص - نموذج لبطاقة رقم قومي باسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص - بطاقة رقم قومي خالية من البيانات - 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات - أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات – عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية).وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.وعثر بحوزته على ( 6 أختام منسوبة لجهات حكومية - 3 أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية – عدد من الشهادات المؤقتة والنماذج والاستمارات بعضها خالية البيانات وآخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – عدد من عقود بيع أراضي وعقود زواج، وطلاق وجميعهـا مزورة، وكذا مبلغ مالي)، وبمواجهتهما أقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضافا بأن المبلغ الأولى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.