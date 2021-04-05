وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:02 م
حسام التمساحطباعة
وصل منذ قليل لمحكمة جنح مدينة نصر، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وتم إيداعه حجز المحكمة.
كانت أجهزة الامن بمحافظة القاهرة، قد تلقت معلومات مفادها افتتاح كافيه بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر، ويمتلكه مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية بتقديم "الشيشة" مع حضور عدد كبير من الفنانين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافيه والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كانت أجهزة الامن بمحافظة القاهرة، قد تلقت معلومات مفادها افتتاح كافيه بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر، ويمتلكه مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية بتقديم "الشيشة" مع حضور عدد كبير من الفنانين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافيه والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.