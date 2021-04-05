وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

وصل منذ قليل لمحكمة جنح مدينة نصر، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وتم إيداعه حجز المحكمة.كانت أجهزة الامن بمحافظة القاهرة، قد تلقت معلومات مفادها افتتاح كافيه بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر، ويمتلكه مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية بتقديم "الشيشة" مع حضور عدد كبير من الفنانين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافيه والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.