ضبط 25 سلاحا ناريا و108 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 25 قطعة سلاح ناري، و108 قضايا مخدرات، وتنفيذ 41480 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.