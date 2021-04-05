ميدالية ذهبية لـ«تربية رياضية» القناة ببطولة الجامعات لألعاب القوى

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، عن فوز الطالب محمد طارق من كلية تربية رياضية بالميدلية البرونزية فى سباق 400 متر حواجز ببطولة العاب القوى المقامة بالمركز الأولمبى بالمعادي.كما حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة للطالب متمنيًا له مزيد من حصد الجوائز.وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أنه تم تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل دقة، من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والإلتزام بإرتداء الكمامات.جاءت المشاركة بإشراف تنفيذى عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إداره النشاط الرياضى وفريق العمل بالإدارة.