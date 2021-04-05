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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ شمال سيناء: إنشاء أكبر محطة تحلية في إفريقيا غرب العريش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:50 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن قطاع مياه الشرب في المحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحليه مياه البحر، بجانب نصيب المحافظة من مياه النيل.

أضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أنه يجري إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر غرب مدينة العريش في أفريقيا والشرق الأوسط بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولي، تزداد إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلتين الثانية والثالثة.

أكد المحافظ، على تنفيذ 4 محطات لتحلية مياه البحر بمناطق الريسة وأبوصقل والمساعيد بمدينة العريش واحدة بطاقة 10 آلاف متر مكعباليوم وثلاثة بطاقة 5 آلاف متر مكعباليوم.

أشار المحافظ إلى إحلال وتجديد شبكة المياه بالعريش بتكلفة بلغت 886 مليون جنيه، بجانب إنشاء عدد 4 محطات لتحلية مياه الآبار في قرى بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء.

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