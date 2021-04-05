علق الكرملين، اليوم الاثنين، على التطورات في أوكرانيا الكرملين، مؤكدا أن الجيش الروسي لا يشكل تهديدًا لأحد، مشيرًا إلى أن موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية.ويغيب الصراع الروسي – الأوكراني عن واجهة الأنباء مدة من الزمن ليعود ويحتل الشاشة مجددًا محمّلًا بأخطار جديدة وأبعاد لم تكن له في الجولات السابقة.وهكذا استؤنف التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وعادت مشاهد الدبابات الروسية المتوجهة إلى الغرب والجنود الأوكرانيين في خنادقهم لتسيطر على نشرات الأخبار.