رانيا محمود ياسين تصور «الطاووس» في ديكور «آخر النهار»

انتهت الفنانة رانيا محمود ياسين من تصوير مجموعة من مشاهدها بمسلسلها الجديد "الطاووس" مع الفنان جمال سليمان للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم داخل ديكوران قناة النهار.وتقدم "رانيا" خلال الأحداث دور مقدمة برامج توك شو، وتقدم برنامج باسم "الليلة مع ليلى" تم تصوير مشاهده في ديكور برنامج "آخر النهار" من تقديم الدكتور محمد الباز.طرح المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو مسلسل «الطاووس»، بطولة النجم جمال سليمان، ويظهر ملامح الشخصيات التي يتناولها العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.يشار إلى أن مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني وهبة عبد الغني ومها نصار والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.