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حوادث

سحب 7 آلاف رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:09 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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سحبت الجهات المعنية 7372 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضي.

تأتي هذه الجهود ضمن حرص الجهات على تعميم الملصق على كافة السيارات، والذي يوفر عددا من الفوائد المتعددة من خلال وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، ويساهم في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

و يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة"، ومدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

و يُتيح الملصق لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا حيث يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

كما يساهم فى التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة، وكذلك يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

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