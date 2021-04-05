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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بلاغ للنائب العام ضد مجلس «المحامين» يتهمه بارتكاب مخالفات مالية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:09 ص
جريدة الدستور
محمد جعفر
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أعلن المحامي محمد علي السبروت، تقدمه ببلاغ للمستشار النائب العام ضد النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلسه، وذلك حول إذاعة ونشر مقاطع مصورة على الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيها السيد النقيب وأعضاء مجلسه يتشاجرون ويتبادلون الاتهامات بالسرقة وينعتون بعضهم بأبشع وأقبح الكلمات والعبارات ويتلفظون بإهانات وإساءات بالغة.

وحمل البلاغ رقم 6329721، وتقدم به المحامي بعد اعلان بعض أعضاء المجلس عن وجود مخالفات مالية ضخمة، وكذلك تعيين موظفين جدد تابعين للنقيب وبعض الأعضاء المحسوبين عليه بالمخالفة للقواعد القانونية، وكذلك تعمد إخفاء عقود شراء كاميرات المراقبة بالنقابة وعقود مشروع الدمغة الذكية الجديدة من النقابة العامة، بعد تبادل اتهامات بالحصول على عمولات وتربح غير مشروع من خلال هذه التعاقدات المريبة،

وقال مقدم البلاغ، " تضمن البلاغ المقدم منى طلبا باستدعاء النقيب ومجلسه وإجراء تحقيق عاجل فى هذا البلاغ لمحاسبة المذنبين وانزال العقاب عليهم، والتصدي لتلك الأفعال المشينة التي تضر بسمعة المحامين وتشوه صورتهم، وتقلل من هيبتهم ووقارهم واحترامهم ونقابتهم بين أفراد ومؤسسات المجتمع".

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