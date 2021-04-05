الإحصاء يصدر أحدث المؤشرات عن الإحصاءات الديموجرافية بمصر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النسـخة السنوية من كتيب "مـصر فى أرقـام".ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطي إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الاجتماعية التى تغطي إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ)، التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون)، المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراع، الأسـرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الاقتصادية التى تغطي إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجى والإنتاج الزراعى ونسبة الاكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي وإحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.ويتميز هذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامي 2020-2021 والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية وبهدف توفير إصدار إحصائي مختصر يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.وبإتاحة هذا الإصدار يسهم الجهاز فى توفير احتياجات مستخدمي البيانات من متخذي القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من "كتيب مصر فى أرقام 2021" يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز http:www.capmas.gov.eg