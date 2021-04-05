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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تحرر مخالفات لـ 12177 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:55 ص
الداخلية رتدائهم
الداخلية رتدائهم الكمامات الواقية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مخالفات لعدد 12177 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12100 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 77 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 593 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 158 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 980 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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