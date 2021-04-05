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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بحرق سيارتي شرطة بمصر القديمة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:24 ص
محاكمة متهم
محاكمة متهم
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الأولى إرهاب اليوم الإثنين، إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد هاشم، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية رقم 9716 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة، والخاصة بأحداث الشغب التي حدثت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي أسفرت عن حرق سيارتين تابعين للشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في عام 2016 برئاسة المستشار حسن فريد على المتهمين في هذة القضية غيابيا بالسجن المؤبد.

وكان قد أمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإضرام النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافه إلى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات، كما وجهت النيابة لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور.

وكشفت تحقيقات المستشار حسن بدوي، مدير نيابة مصر القديمة، أن المتهمين أضرموا النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولاذوا بالفرار هاربين، وأكدت التحريات ارتكابهم الواقعة إلى أن تم رصدهم والقبض عليهم.

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