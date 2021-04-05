تردد قناة cbc لمتابعة مسلسلات وبرامج شهر رمضان

ينتظر جمهور نجوم دراما رمضان 2021 عرض مسلسلاتهم المفضلة عبر قناة cbc لمتابعتها طوال الشهر الكريم، مما جعلهم يبحثون عن تردد القناة لضبطها، خاصة وأنها غيرت ترددتها في مطلع العام الجديد الجاري، ولمتابعة البرامج المفضلة لهم أيضًا، وأدى ذلك لتصدر القناة لمحرك البحث العالمي جوجل.تردد قناة cbc دراما لمتابعة مسلسلات وبرامج شهر رمضانويأتي تردد شبكة قنوات CBC عبر القمر الصناعي نايل سات منذ بداية عام 2021 ليحظى مشاهديها بصورة مرئية وصوت مميز، حيث أصبح تردد قناة سي بي سي دراما 11488 معامل تصحيح الخطأ 56 ومعدل الترميز 27500 واستقطاب أفقي.تردد قناة cbc لمتابعة مسلسلات وبرامج شهر رمضانويمكن ضبط قناة سي بي سي على تردد 21785 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 56 وأصبح تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد 11390 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 56.مسلسلات قناة CBC في رمضان 2021ويذاع طوال الشهر الكريم عبر شاشة قناة سي بي سي مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا على قناة سي بي سي الفضائية، وهو بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.كما يعرض للنجمة نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر"، ويشارك فيه كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني بـ "اللي مالوش كبير" ويعرض على قناة سي بي سي الفضائية بشكل حصري، وهو من بطولتها مع خالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.