خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

كوفي شوب حسن شاكوش

كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء اليوم كوفي شوب مملوكا لمطرب المهرجانات شاكوش بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.



وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات شاكوش كوفى شوب دون الحصول على ترخيص، فانتقلت قوات الشرطة إلى هناك وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص وكذا استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام.





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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلقه بالشمع الأحمر وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

حصلت «الدستور» على مقطع لمخالفات كوفي شوب مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، والذي أغلقته أجهزة الأمن بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.