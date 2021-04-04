الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:44 م
كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء اليوم كوفي شوب مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.
حسن شاكوش
وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات شاكوش كوفى شوب دون الحصول على ترخيص، فانتقلت قوات الشرطة إلى هناك وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص وكذا استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلقه بالشمع الأحمر وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
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