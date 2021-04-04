الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

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وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات شاكوش كوفى شوب دون الحصول على ترخيص، فانتقلت قوات الشرطة إلى هناك وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص وكذا استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلقه بالشمع الأحمر وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.