النواب الأردني: تلاحم الشعب والقيادة أسقط استهداف الأردن

حذّر رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، من محاولات البعض اختلاق قصص لإعطاء مشروعية لبعض التناقضات، قائلًا إن تلاحم الشعب والقيادة أسقط استهداف الأردن.

وأكد العودات، في تصريحات تليفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن أمن الأردن فوق كل اعتبار أو أي مصلحة أخرى، مشيرًا إلى الإشادة الدولية والدعم للأردن وللملك عبدالله الثاني، والتي تؤكد مكانة الأردن ودوره المحوري، والمكانة التي يحظى بها الملك لدى الأسرة الدولية.

وأضاف أن الأردن يتعرض باستمرار لاختبار قدراته على الصمود، وخاصة مع وجود أزمة الوباء والأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك دوما من يتحين الفرص لإضعاف الأردن وصمود ووعي شعبه في التصدي لتلك المحاولات.