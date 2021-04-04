الطاهري: لا يجوز لوزير أن يهدد إعلام بلده.. وأطالب بإقالة هيكل

قال أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنه لا يجوز لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أن يخرج ويهدد إعلام بلده، وتحدث فتنة بين الإعلاميين، وبلبلة في الرأي العام، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلد.





وأكد الطاهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الإعلام المصري إعلام وطني، وعنده هدف واحد وهو الصالح العام، وكل الإعلاميين مستوعبين للمرحلة السياسية الصعبة التي نعيشها، وهناك مسئولية وطنية ملقاه على عاتق الإعلام المصري.







