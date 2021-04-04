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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلن استثمار 3 مليارات دولار في العراق

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:28 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
محمد عمر
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أعلنت الإمارات استثمارها ثلاثة مليارات دولار في العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال بيان مشترك بين دولتى الإمارات والعراق في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق إلى أبو ظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة "كورونا" واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.

واتفق الكاظمي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

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